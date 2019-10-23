toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Стерлинг входит в топ-5 лучших игроков мира, – Фердинанд

15:45 42 Читати українською
Стерлинг входит в топ-5 лучших игроков мира, – Фердинанд
Рахим Стерлинг / Squawka

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд отметил игру вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга в нынешнем сезоне.

34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден
 
Руслан Малиновский 28’
28’ Руслан Малиновский
34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден

"Стерлинг прямо сейчас входит в топ-5 лучших игроков мира, несомненно. Неважно, кого вы вспомните, но он должен входить в пятерку лучших. Это зависит от того, сколько Стерлинг забивает, и как влияет на игру команды. Невозможно не включить его в топ-5.

Манчестер Сити – Аталанта – 5:1 – видео голов и обзор матча

Можно ли назвать Рахима лучшим игроком АПЛ? Думаю, да. В Стерлинге мне нравится абсолютно все", – отметил Фердинанд в комментарии Daily Mail.

Напомним, Стерлинг стал героем матча Лиги чемпионов против Аталанты (5:1), отметившись хет-триком в ворота команды Малиновского.

Манчестер Сити дома разгромил Аталанту: гол и шикарная игра Малиновского, неубедительность Менди и надежда для Шахтера

blog_ava
"Про що думав Пятов?": Мирон Маркевич критично оцінив нічию Шахтаря та Динамо у Лізі чемпіонів
13:30
961
Теги
Лига чемпионов Манчестер Сити - Аталанта Рио Фердинанд Рио Фердинанд Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
55
мин
Славия Прага
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук