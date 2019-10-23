Стерлинг входит в топ-5 лучших игроков мира, – Фердинанд

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд отметил игру вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга в нынешнем сезоне.

"Стерлинг прямо сейчас входит в топ-5 лучших игроков мира, несомненно. Неважно, кого вы вспомните, но он должен входить в пятерку лучших. Это зависит от того, сколько Стерлинг забивает, и как влияет на игру команды. Невозможно не включить его в топ-5.

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Можно ли назвать Рахима лучшим игроком АПЛ? Думаю, да. В Стерлинге мне нравится абсолютно все", – отметил Фердинанд в комментарии Daily Mail.

Напомним, Стерлинг стал героем матча Лиги чемпионов против Аталанты (5:1), отметившись хет-триком в ворота команды Малиновского.

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