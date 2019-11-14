toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ЭСТОНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Стерлинг вернулся в сборную Англии после драки с Гомесом – хавбека отстранили на один матч

12:28 23 Читати українською
Стерлинг вернулся в сборную Англии после драки с Гомесом – хавбека отстранили на один матч
Джо Гомес и Рахим Стерлинг / Фото Times

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг сможет помочь своей команде в матче против Косова.

 

Стерлинг вернулся расположение "трех львов" после отстранения, сообщает skysports.

Саутгейт: Отстранение Стерлинга было согласовано со всеми игроками сборной Англии

Форвард Манчестер Сити не сыграет 14 ноября против Черногории, но сможет помочь своей команде в заключительном матче квалификации к Евро-2020 против Косова 17 ноября.

Напомним, Стерлинга в понедельник отстранили от лагеря национальной команды из-за стычки с защитником Ливерпуля Джо Гомесом.

Напомним, англичанам достаточно набрать лишь одно очко в двух заключительных матчах отбора к Евро-2020, чтобы квалифицироваться в финальную часть турнира.

Україна змушує Португалію нервувати, історія для Фінляндії та битви за життя – фішки фінальних турів відбору Євро-2020

blog_ava
Ибрагимович официально покинул Лос-Анджелес Гэлакси, попрощавшись эпическим заявлением
09:33
293
Теги
Джо Гомес Джо Гомес Евро-2020 Англия - Черногория Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Англия Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
7
мин
Украина
19:00
Эстония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук