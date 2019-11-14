Стерлинг вернулся в сборную Англии после драки с Гомесом – хавбека отстранили на один матч

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг сможет помочь своей команде в матче против Косова.
Стерлинг вернулся расположение "трех львов" после отстранения, сообщает skysports.
Саутгейт: Отстранение Стерлинга было согласовано со всеми игроками сборной Англии
Форвард Манчестер Сити не сыграет 14 ноября против Черногории, но сможет помочь своей команде в заключительном матче квалификации к Евро-2020 против Косова 17 ноября.
Напомним, Стерлинга в понедельник отстранили от лагеря национальной команды из-за стычки с защитником Ливерпуля Джо Гомесом.
Напомним, англичанам достаточно набрать лишь одно очко в двух заключительных матчах отбора к Евро-2020, чтобы квалифицироваться в финальную часть турнира.
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