Стерлинг вернулся в сборную Англии после драки с Гомесом – хавбека отстранили на один матч

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг сможет помочь своей команде в матче против Косова.

Стерлинг вернулся расположение "трех львов" после отстранения, сообщает skysports.

Саутгейт: Отстранение Стерлинга было согласовано со всеми игроками сборной Англии

Форвард Манчестер Сити не сыграет 14 ноября против Черногории, но сможет помочь своей команде в заключительном матче квалификации к Евро-2020 против Косова 17 ноября.

Напомним, Стерлинга в понедельник отстранили от лагеря национальной команды из-за стычки с защитником Ливерпуля Джо Гомесом.

Напомним, англичанам достаточно набрать лишь одно очко в двух заключительных матчах отбора к Евро-2020, чтобы квалифицироваться в финальную часть турнира.

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