Стерлинг: В Манчестер Сити никому не может быть комфортно

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг подытожил результаты чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

"Я просто щастлив, именно ради этого я и приходил в клуб: выигрывать трофеи и переживать такие моменты. Менталитет нашего тренера – лучший. Только победы. Так он всех настраивает. Я рад быть здесь, учиться и побеждать.

Брайтон – Манчестер Сити – 1:4 – видео голов и обзор матча

У тренера есть выбор на каждой позиции – игроки борются за место в составе. В Манчестер Сити никому не может быть комфортно, каждый готов воспользоваться шансом – как Рияд Марез сегодня. Он играл не так много в последнее время, но я знал, что он забьет сегодня.

Это был прекрасный сезон после сложного чемпионата мира. Надеюсь, в следующем сезоне будет еще лучше", – сказал Стерлинг в эфире Sky Sports.

Брайтон – Ман Сити: рекордсмен Зинченко – чемпион Англии-2019: немного золотой иллюзии для Ливерпуля и феномен Гвардиолы