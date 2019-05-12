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Стерлинг: В Манчестер Сити никому не может быть комфортно

12 мая 22:04 205 Читати українською
Стерлинг: В Манчестер Сити никому не может быть комфортно
Рахим Стерлинг / Getty images

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг подытожил результаты чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

27’ Глен Мюррей
 
Серхио Агуэро 28’
Эмерик Ляпорт 38’
Рияд Марез 64’
Илкай Гюндоган 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхио Агуэро
38’ Эмерик Ляпорт
64’ Рияд Марез
72’ Илкай Гюндоган

"Я просто щастлив, именно ради этого я и приходил в клуб: выигрывать трофеи и переживать такие моменты. Менталитет нашего тренера – лучший. Только победы. Так он всех настраивает. Я рад быть здесь, учиться и побеждать.

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У тренера есть выбор на каждой позиции – игроки борются за место в составе. В Манчестер Сити никому не может быть комфортно, каждый готов воспользоваться шансом – как Рияд Марез сегодня. Он играл не так много в последнее время, но я знал, что он забьет сегодня.

Это был прекрасный сезон после сложного чемпионата мира. Надеюсь, в следующем сезоне будет еще лучше", – сказал Стерлинг в эфире Sky Sports.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Брайтон - Манчестер Сити
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