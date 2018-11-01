Стерлинг согласился продлить контракт с Манчестер Сити

Манчестер Сити в ближайшее время подпишет новый контракт с форвардом Рахимом Стерлингом.

Ряд английских СМИ сообщают, что стороны договорились о деталях нового контракта, который Стерлинг вскоре подпишет. Известно, что новое соглашение будет действовать до 2023 года.

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По условиям нового контракт англичанин будет получать 300 фунтов стерлингов в неделю, что является одним из самых высоких показателей в команде. В этом сезоне Рахим сыграл в составе "горожан" 12 матчей во всех турнирах. Забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Стерлинг перешел в Манчестер Сити из Ливерпуля в 2015 году за 49 млн фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что 23-летним футболистом активно интересуется мадридский Реал.

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