Один из лидеров команды Гвардиолы Рахим Стерлинг получил отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает Sky Sports.

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В пятницу Рахим был на вечеринке Усэйна Болта на Ямайке, а уже в понедельник тест 34-летнего спортсмена на коронавирус дал положительный результат. Сейчас Болт находится на самоизоляции.

Стерлингу придется сдать еще один тест по приезду в Англию. Близкое окружение англичанина сообщает, что его состояние в норме и пока нет никаких симптомов болезни.

Рахим Стерлинг является одним из лидеров команды Гвардиолы – 25-летний форвард провел в прошлом сезоне 52 поединка в футболке Манчестер Сити во всех турнирах, отличился 31 голом и 10 ассистами.

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