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Стерлинг признался, у кого позаимствовал свою манеру бега

25 апреля 23:28 42 Читати українською
Стерлинг признался, у кого позаимствовал свою манеру бега
Рахим Стерлинг / Фотоколлаж The Sun

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг рассекретил своего кумира.

"Если бы вы посмотрели мою историю просмотров на ютубе, думаю, я видел каждый ролик с игрой Роналдинью.

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Он был тем игроком, ради которого я выходил в сад и пытался воспроизвести его движения, чего у меня никогда не получалось. Я старался изо всех сил, но он был особенным", – цитирует Стерлинга Manchester Erevening News.

В нынешнем сезоне АПЛ Рахим провел 24 матча, в которых отличился 11-ю голами и двумя ассистами.

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Видеоновости Англия Роналдиньо Роналдиньо Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Манчестер Сити Манчестер Сити
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