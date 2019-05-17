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Стерлинг признался, что в детстве горячо болел за Манчестер Юнайтед

17 мая 23:48 38 Читати українською
Стерлинг признался, что в детстве горячо болел за Манчестер Юнайтед
Рахим Стерлинг / Reuters

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг признался, что в детстве поддерживал принципиальных оппонентов "горожан".

"Мне не следовало бы говорить об этом сейчас, ведь это не самое подходящее время. Но в детстве я был большим фанатом Манчестер Юнайтед.

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У меня был старый комплект формы "красных дьяволов", с тех пор, как они выиграли в последний раз Кубок Англии. Я был на Уэмбли на финале Кубка с Челси (0:1) в 2007 году", – цитирует Стерлинга Sky Sports.

Заметим, что для Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед является одним из самых принципиальных соперников, ведь клубы базируются в одном городе.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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