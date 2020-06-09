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Стерлинг пожаловался на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ

10:28 39 Читати українською
Стерлинг пожаловался на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ
Рахим Стерлинг и Юрген Клопп / Фото TEAMtalk

Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг увидел расовую проблему в чемпионате Англии.

"Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул имели прекрасную игровую карьеру, все выступали за сборную Англии. Но среди них два представителя, не получивших справедливых возможностей испытать свои силы, и это два чернокожих тренера.

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Изменения позволяют нам говорить с людьми из парламента, руководством моего клуба и других команд по всей стране, с руководителями сборной Англии, чтобы внести изменения и предоставить равные шансы не только темнокожим, но и тренерам других национальностей.

В Премьер-лиге около 500 игроков, треть из них чернокожие, и наших представителей нет в этой иерархии, в тренерском штабе. Существует не так много лиц, с которыми мы можем общаться и разговаривать", – цитирует Стерлинга BBC.

Напомним, Рахим неоднократно становился жертвой расистских выкриков во время поединков за сборную Англии.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг АПЛ Расизм в футболе
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