Форвард Манчестер Сити и сборной Англии может стать лучшим спортсменом Соединенного Королевства в 2021 году.

BBC объявила финальный список номинантов на главную спортивную награду года. В шестерку избранных попал Рахим Стерлинг. С ним конкурируют Тайсон Фьюри (бокс), Эмма Радукану (теннис), Адам Пити (плавание), Том Дейли (прыжки в воду) и Сара Стори (паралимпийская велосипедистка).

Двое обидчиков Украины, отсутствие Роналду, Шика и Шоу – Goal шокировал символической сборной Евро-2020

Победитель определится 19 декабря во время голосования на BBC One. У Рахима Стерлинга есть шансы стать спортсменом года. Он в 2021 году стал чемпионом АПЛ с Манчестер Сити, а также вышел в финал Евро со сборной Англии.

В прошлом году лучшим спортсменом Великобритании стал Льюис Хэмилтон, опередивший в голосовании капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона.