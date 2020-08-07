Стерлинг отметил два юбилея благодаря голу в ворота Реала

Гол в ворота Реала стал особенным для форварда Манчестер Сити Рахима Стерлинга по двум причинам.

Нападающий оформил свой 100-ый забитый мяч в футболке "горожан", информирует Opta. Стерлинг стал первым англичанином с такими цифрами в составе Манчестер Сити с 1981 года.

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У Рахима есть еще один повод для гордости. Гол Реалу стал для него 20-ым за все время выступлений в Лиге чемпионов. 6 из них – в текущем розыгрыше турнира.

Напомним, Манчестер Сити приобрел Стерлинга в 2015 году, заплатив Ливерпулю 64 млн евро