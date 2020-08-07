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Стерлинг отметил два юбилея благодаря голу в ворота Реала

7 августа 23:22 - Читати українською
Стерлинг отметил два юбилея благодаря голу в ворота Реала
Стерлинг принимает поздравления партнеров / Getty Images

Гол в ворота Реала стал особенным для форварда Манчестер Сити Рахима Стерлинга по двум причинам.

9’ Рахим Стерлинг
68’ Габриэл Жезус
 
Карим Бензема 28’
9’ Рахим Стерлинг
28’ Карим Бензема
68’ Габриэл Жезус

Нападающий оформил свой 100-ый забитый мяч в футболке "горожан", информирует Opta. Стерлинг стал первым англичанином с такими цифрами в составе Манчестер Сити с 1981 года.

Манчестер Сіті – Реал – відео голів Стерлінга і Бензема

У Рахима есть еще один повод для гордости. Гол Реалу стал для него 20-ым за все время выступлений в Лиге чемпионов. 6 из них – в текущем розыгрыше турнира.

Напомним, Манчестер Сити приобрел Стерлинга в 2015 году, заплатив Ливерпулю 64 млн евро

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Теги
Манчестер Сити - Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Рахим Рахим Стерлинг
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