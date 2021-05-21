26-летний нападающий, скорее всего, продолжит выступать за "горожан", несмотря на то, что в этом году ему значительно уменьшили игровое время, сообщает The Telegraph.

Реал снова положил глаз на Стерлинга – Мадрид "получил" позитивный сигнал из Альбиона

Ранее стало известно, что воспитанником Ливерпуля интересуется мадридский Реал. "Сливочные" считают, что он станет важным звеном между молодыми талантами и ветеранами команды. Однако Стерлинг доволен своим положением в Сити и не собирается переходить в другой клуб. Более того, стороны могут подписать новый контракт. Действующее соглашение завершается летом 2023-го.

Напомним, в нынешнем сезоне Стерлинг провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач.

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