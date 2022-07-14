"Прежде всего хочу сказать, что мне приятно здесь быть. Я многого достиг в своей карьере, но мне еще немало нужно сделать. Поэтому жду момента, чтобы одеть футболку Челси под руководством Тухеля.

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Лондон – мой дом. Здесь я начинал свою карьеру (в Квинз Парк Рейнджерс – прим .). Это фантастически, что у меня есть возможность играть рядом с друзьями и семьей. Действительно жду, чтобы встретиться с лондонскими фанатами.

Хочу поблагодарить Тодда Бели, Бехдада, группу владельцев, Томаса Тухеля, всех, кто был привлечен к трансферу. С нетерпением жду выхода на поле", – цитирует Стерлинга сайт Челси .

Напомним, в Манчестере форвард сборной Англии провел 7 сезонов, перейдя из Ливерпуля за 63 млн евро в 2015-м. С "синими" Рахим подписал контракт на 5 лет.

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