Стерлинг неожиданно покинул расположение сборной Англии – родоначальники футбола так потеряли уже второго игрока
21:21 - Читати українською
Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг оказался вне заявки на поединок 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала.
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Сборная Англии в своем твиттере сообщила, что Рахим Стерлинг не попал в заявку на игру с Сенегалом из-за "семейных обстоятельств".
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Таким образом, вингер покинул расположение команды и вылетел из Катара в Англию. Других деталей пока неизвестно. Это не первый подобный случай – раньше точно так же покинул команду защитник Бен Уайт.
Добавим, что Стерлинг на ЧМ-2022 провел 2 поединка, в которых записал в свой актив гол и ассист.
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