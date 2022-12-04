Сборная Англии в своем твиттере сообщила, что Рахим Стерлинг не попал в заявку на игру с Сенегалом из-за "семейных обстоятельств".

Игрок сборной Англии неожиданно уехал из Катара

Таким образом, вингер покинул расположение команды и вылетел из Катара в Англию. Других деталей пока неизвестно. Это не первый подобный случай – раньше точно так же покинул команду защитник Бен Уайт.

Добавим, что Стерлинг на ЧМ-2022 провел 2 поединка, в которых записал в свой актив гол и ассист.

Англия – Сенегал: онлайн-трансляция матча 1/8 ЧМ-2022 – Саутгейт меняет стартовый состав и теряет основного игрока