Стерлинг: Не вижу причин, почему Манчестер Сити не сможет выиграть АПЛ трижды подряд

Полузащитник Манчестер Сити Стерлинг считает, что "горожанам" по силам выиграть чемпионат Англии три раза подряд.

"Если вы выигрываете чемпионат два года подряд и у вас те же игроки, тот же тренер, то я не вижу причин, почему вы не должны и в третий раз взять первое место. Я думаю, мы должны в этом году стать первыми, а в следующем сезоне снова повторить успех.

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Быть в гонке за титулы и выигрывать трофеи – это самое главное для игрока. Я хочу становиться все лучше с каждым сезоном", – цитирует Стерлинга Goal.com.

За тур до окончания чемпионата Англии Ливерпуль отстает от Манчестер Сити на одно очко. В заключительном туре Манчестер Сити отправится в гости к Брайтону. Все матчи 38-го тура АПЛ состоятся 12 мая и начнутся в 17:00.

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