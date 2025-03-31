Украинец вышел в основе Байера U-19 на матч против сверстников из Бохума. Поединок обещал быть напряженным, ведь встречались первая и вторая команда группы С молодежной лиги Германии.

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Бохум выиграл первый тайм, но после перерыва Байер устроил камбэк. Запустил его как раз Степанов, пробив в девятку с удобной передачи партнера. 17-летний украинец отпраздновал взятие ворот в мощном прыжке, подняв руку вверх, как это делал Эрлинг Холанд. Степанов действительно демонстрирует потенциал серьезного нападающего – гол в пятом матче подряд, вершина списка бомбардиров молодежной лиги, всего по сезону 18+3 в 25 поединках.

Байер вырвал победу буквально в последней атаке на 90+6-й минуте. Степанов не стал лететь на высокую подачу и оставил мяч Калбрифу, которому было значительно удобнее замыкать – 2:1. Байер все еще уступает Бохуму одним пунктом, но обе команды гарантировали себе выход в плей-офф за два тура до финиша группового этапа.

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