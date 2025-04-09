Германия, молодежная лига НФС, группа С, 10-й тур

Байер U-19 – Айнтрахт U-19 – 3:1

Голы: Оньека, 39, Степанов, 81, 83 – Соуза, 45

Нереализованный пенальти: Алайбегович, 74 (Байер)

Удаление: ?, 84 (Айнтрахт)

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В очередном туре молодежного чемпионата Германии Байер разбил Айнтрахт. В который раз героем поединка стал украинский нападающий Артем Степанов. В первом тайме команды незадолго до перерыва обменялись голами, а на экваторе второй сорокапятиминутки леверкузенцы не смогли реализовать пенальти.

На последних минутах за дело взялся Степанов. Сначала украинец получил разрезную передачу на ход в штрафную справа и с острого угла прошил голкипера франкфуртцев.

А уже через две минуты исполнил настоящий шедевр, замкнув пяткой в касание прострел в район одиннадцатиметровой отметки в стиле Златана Ибрагимовича.

Интересно, что для Степанова, эти голы стали 19-м и 20-м в текущем сезоне. В 2025-м году Артем забил уже 10 голов подряд в последних 8 матчах.

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