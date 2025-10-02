Главный тренер Нюрнберга Мирослав Клозе рассказал, почему Артем Степанов играл на левом фланге в двух последних матчах Второй Бундеслиги.

"Мы просто попробовали это на тренировке и увидели, что с этого фланга он хорошо пробивает по воротам. Мы хотели придерживаться игрового плана (в игре с Гертой – прим.), поэтому, как и в матче против Бохума, поставили его на левый фланг, потому что там он себя очень хорошо проявил.

В этом матче он несколько раз сумел проявить себя и даже нанес несколько ударов по воротам. Но в некоторых ситуациях он слишком углублялся в размышления и одновременно действовал упрямо, будто хотел пробить стену головой. Это, конечно, давало Герте возможности для контратак.

Он может играть на фланге, под нападающим или как единственный форвард", – приводит слова Клозе Club Fokus.

Напомним, Артем Степанов играл на левом фланге атаки в двух предыдущих матчах Нюрнберга. В текущем сезоне 18-летний украинец сыграл 7 матчей за немецкий клуб и забил 1 гол.

