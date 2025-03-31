“Я много слышал об этом парне. Он сам по себе немного высокомерный. Но я хочу вам сказать, что там был инцидент в юношеской сборной, когда он приехал несколько лет назад и его подсрачниками гоняли или подзатыльниками.

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Я имею в виду тренеров. Что там произошло и насколько это правда – пусть разбирается УАФ в этой ситуации. Не хочу быть в этой ситуации каким-то таким судьей. Насколько я понимаю, Степанов хочет играть за сборную Украины и не собирается менять гражданство. Я помню, просто ситуация была с Шурановым. Был такой украинский футболист, а потом принял немецкое гражданство", – заявил Игорь Цыганык во время прямого эфира на своем Youtube-канале.

Напомним, что Артем Степанов считается одним из главных талантов академии Байера и уже успел дебютировать за команду Хаби Алонсо. В молодежной команде леверкузенцев он отметился 18 голами и 3 ассистами в 26 матчах.