Молодежная Лига, 1/8 финала

Байер U-19 – Майнц U-19 – 2:1

Голы: Степанов, 100, Алайбегович, 120 – Гайдебрехт, 108

Удаления: Степанов, 120+1 (Байер)

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Байер в тяжелом матче получил путевку в четвертьфинал молодежной Лиги Германии. В основное время команды не сумели забить, и судьбу игры пришлось решать в овертаймах.

Артем Степанов открыл счет на 100-й минуте, но Майнц очень быстро восстановил равновесие. Победу Байеру принес Алайбегович на последних секундах. Артем отметился не только голом, но и получил вторую желтую карточку во время празднования победного мяча, и в итоге заработал удаление.

К слову, Степанов забивает в восьмом матче подряд. В активе украинца 22 гола за леверкузенцев во всех турнирах.