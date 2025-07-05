Товарищеский матч

Швабиш Галь – Нюрнберг – 2:7

Голы: ? – Степанов, 11, 33, Голлер, 22, Телалович, 30, Кусанович, 60, Янич, 70, 77

Степанов шокировал соперника покером за тайм в дебютном матче за новую команду – Артем и Ко забили 13 голов

Нюрнберг Артема Степанова в товарищеском матче встретился с низшелиговым Швабиш Галем. Украинский форвард вышел на поле с первых минут и помог своей команде одержать разгромную победу.

Степанов отметился двумя голами, украинец открыл счет в матче на 11-й минуте, а на 33-й оформил дубль. Стоит отметить, что украинец провел на поле лишь один тайм, главный тренер Нюрнберга Мирослав Клозе сменил состав во второй половине игры. В итоге клуб из второй Бундеслиги одержал уверенную победу со счетом 7:2.

Напомним, в предыдущем спарринге Нюрнберга против Герсбрука (13:0) Артем Степанов забил 4 гола. В прошлом сезоне 17-летний нападающий отметился 23-мя голами и тремя ассистами в 29 матчах за Байер U-19.

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