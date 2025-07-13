Украинский форвард Нюрнберга Артем Степанов пока не покидает поле без результативных действий.

Товарищеский матч

Нюрнберг – Швайнфурт – 1:2

Голы: Степанов, 58 – Транзиска, 13, Эндрес, 63

Экс-игрок Динамо официально стал одноклубником Степанова

Форвард Байера Артем Степанов, который на правах аренды защищает цвета Нюрнберга, продолжает проявлять себя в новой команде. 17-летний украинец отличился уже в третьем подряд матче, забив гол в спарринге с новичком третьего по силе дивизиона Швайнфуртом.

Телалович получил передачу в штрафной площади, но не сумел обыграть вышедшего на перехват голкипера. Как следствие, сфера отскочила к украинцу и тот легко направил ее в сетку.

К слову, для Степанова этот гол стал уже седьмым в последних трех матчах: ранее он оформил покер в спарринге с Герсбруком (13:0) и дубль со Шпортфройнде (7:2).

Напомним, за Нюрнберг украинец будет выступать до 30 июня 2026 года. Его контракт с Байером действует до лета 2027-го. Transfermarkt оценивает украинца в 800 тысяч евро.