Форвард Нюрнберга Артем Степанов забил в матче против Иллертиссена в Кубке Германии.

Молодой украинский нападающий Артем Степанов забил свой дебютный гол за Нюрнберг в официальных матчах.

18-летний форвард сравнял счет в игре Нюрнберга против Иллертиссена в 1/32 финала Кубка Германии. Украинец вышел на поле после перерыва и отличился на 78-й минуте матча. Степанов ударом головой после прострела Йилмаза сделал счет 2:2. В конце концов основное время завершилось вничью 3:3, начались экстратаймы.

Напомним, что Степанов находится в аренде в Нюрнберге из Байера, где он успешно выступал за молодежную команду.

Гол Артема Степанова в Кубку Німеччини!

