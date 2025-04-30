Форвард Байера Артем Степанов официально продолжит карьеру в Нюрнберге, сообщает пресс-служба клуба. 17-летний украинец присоединился к немецкому клубу на правах аренды на следующий сезон.

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Интересно, что именно в Нюрнберге работает украинская журналистка Александра Лобода.

Сейчас Нюрнберг соревнуется во второй Бундеслиге, где занимает 10-ю строчку турнирной таблицы с 45 очками.

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