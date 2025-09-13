Украинский форвард Нюрнберга Артем Степанов не попал в заявку на матч Второй Бундеслиги против Карлсруэ.

По информации Bild, отсутствие Степанова связано с нехваткой у него игровой практики. Сегодня украинец сыграет за команду Нюрнберга U-23.

Напомним, 18-летний нападающий перешел в Нюрнберг на правах аренды из леверкузенского Байера. В текущем сезоне Артем сыграл 5 матчей за немецкий клуб и забил 1 гол. Сейчас Нюрнберг занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Второй Бундеслиги, в активе команды 1 набранный балл после четырех туров.

