Степанов не попал в заявку Нюрнберга на матч чемпионата – источник назвал причину
Украинский нападающий Нюрнберга Артем Степанов получил неприятный вердикт от тренерского штаба.
Украинский форвард Нюрнберга Артем Степанов не попал в заявку на матч Второй Бундеслиги против Карлсруэ.
Судаков прокомментировал свой дебют за Бенфику: "Первые шаги дома"
По информации Bild, отсутствие Степанова связано с нехваткой у него игровой практики. Сегодня украинец сыграет за команду Нюрнберга U-23.
Напомним, 18-летний нападающий перешел в Нюрнберг на правах аренды из леверкузенского Байера. В текущем сезоне Артем сыграл 5 матчей за немецкий клуб и забил 1 гол. Сейчас Нюрнберг занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Второй Бундеслиги, в активе команды 1 набранный балл после четырех туров.
Украинский футболист зажигает в Барселоне: забил в финале ЧМ, стал лучшим бомбардиром, считается топ-проектом