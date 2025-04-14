Артем Степанов для получения игровой практики на высоком уровне готов перебраться в другую команду.

Украинский нападающий Артем Степанов может сменить клубную прописку, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети Х.

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По информации источника, 17-летний форвард близок к переходу в Нюрнберг в следующем сезоне. Речь идет об аренде – опция выкупа вряд ли будет прописана в соглашении. Отмечается, что более подробная информация по этому потенциальному переходу станет известна позже.

Напомним, зимой СМИ сватали украинца в Кайзерслаутерн, однако игрок продлил контракт с Байером.

К слову, Нюрнберг после 29-ти туров идет в турнирной таблице Второй Бундеслиги на седьмой строчке. В активе 9-кратного чемпиона Германии 44 очка – от лидера первенства Гамбурга команда отстает на 8 баллов.

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