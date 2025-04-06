“Давайте откатимся в страшный февраль 2022 года, когда началась война. Дети из академии Шахтера начали разъезжаться кто куда. Именно в этот период благодаря стараниям агентской компании ProStar трое из лучших игроков своего возраста академии Шахтера получают возможность тренироваться с Баварией. Это Степанов, Стрельчук и Олюченко. Более того, Степанова после короткого просмотра отправляют тренироваться с игроками 2006 года рождения.то есть на год старшими, чем сам Артем.

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Цитата отца Артема Романа Степанова, которая есть в открытых источниках: "После того, как началась война, нам предложили поехать в Баварию". Он занимался там в течение трех месяцев, после чего нам сказали, что им все нравится, и клуб готовит контракт на три года. Но в начале июня произошла какая-то непонятная ситуация, что-то с неспортивной стороны.

Как мне рассказали, главный скаут молодежного сектора Баварии подошел к Артему или к его маме Юлии и сказал: "Вам здесь лучше не оставаться. Вы в Баварии играть не будете". И, конечно, что это вызывает огромное удивление, учитывая, что перед этим была информация, что Бавария якобы собирается подписать Степанова на три года.

Есть две версии того, что произошло. Как вы понимаете, без документального подтверждения. Версия №1 – агенты футболиста договорились об одной сумме комиссии, а когда дело должно было дойти до подписания контракта, назвали другую сумму, которая была выше, что не удовлетворило Баварию. И версия №2, которая довольно популярна в определенных кругах. Якобы в Баварии Артем составлял какие-то специфический тест о прогнозировании антропометрии и одним из результатов этого теста стала информация, что на самом деле биологический возраст Степанова не сходится с его паспортными данными. Называя вещи своими именами – Степанов не 2007 года рождения, что не понравилось Баварии.

На мой вопрос: "Что именно произошло в тот период и почему Бавария не подписала Степанова?" один из работников компании ProStar ответил, что игрок и клуб просто не сошлись", – сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Напомним, этом сезоне Артем Степанов провел 24 матча за юношескую команду Байера, на его счету 18 голов и 3 ассиста. Также 17-летний украинец провел 2 поединка за первую команду "фармацевтов".

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