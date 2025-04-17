Бывшая ведущая программы Профутбол Александра Лобода, которая ныне работает в немецком Нюрнберге, высказалась об интересе ее клуба к украинскому форварду Байера Артему Степанову.

– Что думаете о перспективах Степанова в Нюрнберге, если трансфер состоится?

– Для Степанова это будет невероятный опыт. Тренироваться под наблюдением легендарного немецкого нападающего, перенимать его опыт и знания – это крутая школа.

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– Вас удивило то, что Клозе возглавил Нюрнберг?

– В Нюрнберге все с нетерпением ждали прихода Клозе. На него возлагают большие надежды. Кроме того, летом на Нюрнберг ждет немало трансферов, поэтому Степанов мог бы получить свое место в клубе. Правда, для этого нужно немало работать и пройти процесс адаптации.

– Трудно Степанову будет адаптироваться к Нюрнбергу после Байера?

– Нюрнберг очень поддерживает Украину и украинцев в целом. Я почувствовала это на себе. От офисных работников до футболистов. Поэтому поддержка в адаптации будет, это точно, – сказала Лобода для Українського футболу.

Известно, что Александра Лобода работала в немецком клубе в должности менеджера по корпоративной социальной ответственности. Ранее сообщалось, что Артем Степанов в следующем сезоне может продолжить карьеру в Нюрнберге. Сейчас этот клуб занимает 8-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

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