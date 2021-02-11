"Мне уже по возрасту приходится думать о будущем. Конечно, мысли появляются. Не знаю еще на 100%, пойду работать тренером. Точно закончу курсы, чтобы получить лицензию.

Карпаты еще ожидают на деньги от Шахтера за трансфер Бланко Лещука

Сейчас понимаю, что если хочу отработать какой-то аспект игры, могу придумать тренировки. Но я должен определиться со стилем игры своей команды, а затем под этот стиль писать тренировочный процесс.

А если начну копировать тренировки Луческу, Фонсеки и Каштру - или каша получится, или буду следовать и не смогу проявить свой стиль", – поделился Степаненко в интервью YouTube-канала Шахтера.

К слову, Тарас выступает за донецкий клуб с 2010 года, в целом проведя 326 матчей и отметившись 22 голами и 21 ассистов.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди