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Степаненко: За год в сборной Украины могут появиться новые лица

15:35 12 Читати українською
Степаненко: За год в сборной Украины могут появиться новые лица
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко поделился мнением, как перенос Евро-2020 скажется на составе национальной команды.

"За год сборная не должна измениться. Все ребята в таком возрасте, когда должны показывать результат, но могут появиться и новые лица – всегда есть ротация, травмы, спады формы.

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Думаю, костяк процентов на 80 останется, на это надеется и тренерский штаб. Менять много людей – тяжело. Чем стабильнее будет состав, тем лучше", – сказал Степаненко в комментарии Tribuna.com.

Напомним, чемпионат Европы должен был состояться уже этим летом, но из-за пандемии коронавируса континентальное первенство перенесли на 2021 год. К слову, команда Андрея Шевченко квалифицировалась на Евро-2020, выиграв свою отборочную группу.

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Украина Украина Тарас Степаненко Тарас Степаненко Сборная Украины Евро-2020
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