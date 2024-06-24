"Слова Развана Раца, что он позвонит мне и попросит завершить карьеру? Честно, так и знал, что будет этот вопрос. Слушайте, знаю Развана очень давно. Знаю его шутки, они такие – не будем говорить по-народному. Я не видел, мне ребята сказали об этом. Во-первых, я не тот человек, который обижается. Считаю, когда он обижается – это слабый человек. Поэтому воспринял нормально.

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Он меня набрал буквально через пару часов. Сказал, что его неправильно поняли, что был неправильный перевод. Сказал: "Если увижу, что пора заканчивать – наберу". Не знаю, он румын, поэтому... Мы пошутили, имею с ним хорошие отношения.

Хочу по этой теме точки над "і" расставить, чтобы все было понятно. Смотрите, когда человеку за 30 – все начинают говорить, что он старый в футболе. Оно берется откуда-то с неба. Но на что смотрю я. Не слушаю, что говорят, пишут. У меня есть своя голова, работаю. Мы каждый день бегаем с датчиками, которые показывают физическое состояние в игре, тренировке. И когда смотришь на эти датчики после игры – там все понятно. Там никого не можешь обмануть.

Поэтому когда люди реагируют на результат, команда проиграла – все, Степаненко старый. А почему не говорят, что мне 34, когда мы обыгрывали Барселону? Когда играли с Англией, Италией – мне тоже было 34 года. А что изменилось? Я этого не понимаю. Потому что эти полгода были не очень для меня удачные, потому что у меня были травмы? Ладно, нет вопросов.

Но никто не видит, что после каждой игры, в которой я не играл в чемпионате Украины, прихожу домой, становлюсь на дорожку и бегу 12 км. Чтобы когда тренер даст мне шанс сыграть – чтобы я был на том уровне, на котором должен. Это главное. Не то, что говорят, а то, что делаешь. Я могу закончить завтра, могу через год, а, может, через два. Но это будет только мое решение, только я его буду принимать, когда буду готов. Поэтому хочу над "и" расставить над "и" расставить. Потому что эти вопросы: Рац пошутил, а мне пишут всегда. А почему не писали после Барселоны? Почему не писали? А в чем разница? 4 месяца разница в возрасте – и все.

Поэтому и говорю: это мое внутреннее ощущение. Только я буду принимать это решение, когда буду знать, что не могу что-то делать. Можете спросить у Миколенко, есть ли разница между тем, что было 4 месяца назад, а что есть сейчас в плане моей физической готовности", – поделился Степаненко на пресс-конференции УАФ.

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