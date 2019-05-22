Степаненко: Выиграть 34 трофея и обогнать Динамо – это историческое событие

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился эмоциями от матча 30-го тура УПЛ с Динамо (1:1).

"Настроение отличное, мы выиграли чемпионство, Кубок, сегодня пришел полный стадион. Думаю, это праздник для многих людей, кто болеет за Шахтер, для всей нашей команды, для всего персонала. Кто сделал свое дело, может ехать в отпуск, а у нас еще сборная впереди.

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Всегда очень приятно надевать медаль, давно мы не праздновали на стадионе. За 5 лет это первый раз. Нам очень приятно, что сегодня был хороший матч, пришло много людей, нам вручили кубок, медали.

Конечно, это исторический день, событие. Выиграть 34 трофея, опередить Динамо, ранее была его гегемония в стране. Думаю, это запомнится надолго для всех поколений, для молодежи в академии клуба. Они должны стремиться, чтобы работать и достигать таких успехов", – сказал Степаненко в эфире телеканала "Футбол 2".

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