"Думаю, это дисциплина, выполнение тренерского замысла в тактическом плане и, конечно, самоотдача.

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Сейчас смотришь футбол, в нем без самоотдачи и больших затрат энергии нет настоящего коллектива. Какой бы команда не была технической, где бы ни были футболисты, какое б у них не было мастерство – без этих компонентов не бывает команды. Должен быть комплекс", – сказал Степаненко в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, уже сегодня сборная Украины проведет звершальний поединок группы С со сборной Австрии. Встреча станет решающей в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020. Начало матча в 19:00.

Украина – Австрия: анонс матча Евро-2020