Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко нашел позитив в отсрочке поединке второго тура УПЛ со львовской командой.

"В такой ситуации весь мир. Ребята заболели, персонал (Руха – прим.). Должны дать время им восстановиться. Если честно, для сборников это даже неплохо. Дали несколько выходных, мы немного отдохнули.

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Играли в Лиге Европы, когда вернулись – сразу чемпионат, Суперкубок, поехали в сборные... Провели две тяжелые игры, поэтому эмоционально и физически нужно было отдохнуть. Нам пауза пойдет на пользу", – цитирует Степаненко официальный сайт "горняков".

Напомним, матч второго тура чемпионата Украины между Рухом и Шахтером перенесли из-за вспышки коронавируса в лагере львовской команды – заразились сразу пять игроков. Поединок должен состояться 23 сентября.

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