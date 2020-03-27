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Степаненко выделил лучших украинских тренеров – есть неожиданности

19:15 90 Читати українською
Степаненко выделил лучших украинских тренеров – есть неожиданности
Тарас Степаненко / фото из открытых источников

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко назвал лучших, по его мнению, отечественных тренеров.

"Из тех украинских тренеров, с которыми работал – Андрей Шевченко. Роман Григорчук очень мне импонировал как тренер.

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Из разговоров с кем общаюсь – Мирон Маркевич хороший тренер, Юрий Калитвинцев. И тренером молодежной сборной у меня был Павел Яковенко, мне он очень нравится", – сказал Степаненко в прямом эфире на странице Шахтера в инстаграме.

Отметим, что из списка Степаненко только Андрей Шевченко сейчас занимается тренерской деятельностью. Григорчук недавно покинул казахскую Астану, Маркевич не работал главным тренером после ухода из Днепра, последним местом работы Калитвинцева было московское Динамо, а Яковенко – молодежная сборная Украины, которую он покинул еще в 2012 году.

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Андрей Шевченко Андрей Шевченко Павел Яковенко Павел Яковенко Тарас Степаненко Тарас Степаненко Мирон Маркевич Роман Григорчук Роман Григорчук Юрий Калитвинцев Юрий Калитвинцев
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