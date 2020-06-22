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Степаненко выделил главные изменения в игре Шахтера при Каштру

13:11 - Читати українською
Степаненко выделил главные изменения в игре Шахтера при Каштру
Луиш Каштру празднует первое чемпионство с Шахтером / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал о новациях наставника Шахтера Луиша Каштру.

"Мистер Каштру дает больше свободы футболистам. Понятно, что каждый должен знать, что ему делать на поле, но нет такого, что ты должен выполнять только какие-то определенные функции.

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Особенно в атаке он приветствует свободу, креативность. И это приносит плоды: игрок знает, что он может сместиться, например, с фланга в середину поля или наоборот. При этом каждый знает, что ему нужно делать, и все отрабатывают как в нападении, так и в обороне.

Также мы видим, что есть хороший резерв: ребята, которые выходят на замену, не боятся брать на себя инициативу и приносят много пользы. Это здорово, когда всегда есть кем заменить футболистов основы и это не сказывается на действиях команды", – сказал Степапенко в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, в матче 27-го тура команда Луиша Каштру одолела Александрию (3:2) и за пять туров до финиша завоевала "золото" украинской Премьер-лиги.

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Теги
Тарас Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Луиш Луиш Каштру
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