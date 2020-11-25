"В физическом плане было нормально так, как мы не играли. У нас было несколько тренировок восстановительного характера. В психологическом плане тоже все хорошо.

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Пугает неопределенность и еще другие моменты, связанные с отмененным матчем против сборной Швейцарии. Это уже будет решаться в кабинетах. Наше дело – ждать результата", – сказал Степаненко в комментарии Футбол News.

Напомним, что 17 ноября власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко отправилась домой. Теперь сборные ждут решения УЕФА, а это – техническое поражение одной из команд, перенос игры на другую дату или определения результата матча с помощью жребия.

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