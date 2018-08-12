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Степаненко встал на защиту Пятова

14:45 164 Читати українською
Степаненко встал на защиту Пятова
Тарас Степаненко / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко после игры с Ворсклой поддержал вратаря команды Андрея Пятова, который в последнее время демонстрирует не очень уверенную игру.

"Играть против Ворсклы вышла сложной. Нужно время. Конечно, мы будем добавлять и надеюсь, что ребята, которые присоединились к нам, помогут Шахтеру в этом. А так все в команде, поверьте, работают и готовятся на высшем уровне.

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Что касается ошибок Пятова? Андрей на протяжении всей карьеры в Шахтере очень часто выручал команду. У всех спортсменов бывает такой период, что не получается. Просто ошибки полевого футболиста не так заметны, а ошибки вратаря сразу влияют на результат. Андрею нужно обрести уверенность, он опытный парень и справится. Мы же постараемся ему помочь в этом", – цитирует Степаненко телеканал Футбол 1.

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Украина4 тур

Шахтер - Ворскла: Суббота 11 августа 2018

Шахтер
Матч окончен
4 : 1
Ворскла
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Теги
Шахтер Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер - Ворскла
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