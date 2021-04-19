Полузащитник донецкого клуба Тарас Степаненко будет иметь минимум одно приятное воспоминание после Классического.

Тарас Степаненко принял участие в матче против Динамо (0:1). Для него этот поединок стал 332-м в футболке "горняков", сообщает официальный сайт клуба.

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По этому показателю хавбек вошел в десятку "гвардейцев" Шахтера. Он сравнялся по количеству игр с Игорем Петровым, а уже к концу сезона может обойти Виктора Грачева, у которого на 2 встречи больше. Возглавляет список Дарио Срна с пока недостижимыми 536 поединками.

К слову, для Степаненко этот сезон является 11-м в составе "горняков". С "оранжево-черными" украинец одержал 21 трофей: 8 чемпионств УПЛ, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины.

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