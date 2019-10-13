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Степаненко: Волнение есть у всех, ведь шли к этому полтора-два года

23:25 7 Читати українською
Степаненко: Волнение есть у всех, ведь шли к этому полтора-два года
Тарас Степаненко / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча 8-го тура отбора Евро-2020 против Португалии.

 

"Волнение есть у всех, это нормально. Это важный матч для нас, мы долго к этому шли, практически 1,5-2 года, если посмотреть на этот отбор. Надеюсь, каждый из нас сможет это волнение не только преодолеть, но и использовать в лучшую для себя сторону", – сказал Степаненко в интервью программе "Великий футбол".

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Матч между Украиной и Португалией состоится 14 октября в 21:45 в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Украина уверенно возглавляет группу В имея в своем активе 16 очков. Второй идет Португалия с 11-ю пунктами и игрой в запасе. Последнее место занимает Литва, одержав лишь 1 очко в шести матчах.

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