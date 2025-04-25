На сегодняшнем Конгрессе УАФ было принято несколько важных кадровых решений.

В новых кадровых изменениях в УАФ Артем Стоянов был назначен на должность первого вице-президента, сменив Павла Бойчука.

Шевченко вынес официальный вердикт Реброву относительно дальнейшего сотрудничества со сборной Украины

Кроме того, Александру Зинченко и Андрею Полтавцу приостановлен статус членов Исполкома, а Тарас Степаненко стал новым участником.

Также принято решение о приостановлении деятельности Виталия Наума в должности председателя КДК УАФ. Временно его обязанности будет исполнять Оксана Зализко, бывшая заместитель председателя КДК.

Напомним, что 25 апреля в Доме футбола в Киеве проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда