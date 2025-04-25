Степаненко вместо Зинченко – УАФ анонсировала новые кадровые изменения Исполкома, другие назначения
25 апреля 15:00 - Читати українською
На сегодняшнем Конгрессе УАФ было принято несколько важных кадровых решений.
В новых кадровых изменениях в УАФ Артем Стоянов был назначен на должность первого вице-президента, сменив Павла Бойчука.
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Кроме того, Александру Зинченко и Андрею Полтавцу приостановлен статус членов Исполкома, а Тарас Степаненко стал новым участником.
Также принято решение о приостановлении деятельности Виталия Наума в должности председателя КДК УАФ. Временно его обязанности будет исполнять Оксана Зализко, бывшая заместитель председателя КДК.
Напомним, что 25 апреля в Доме футбола в Киеве проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола.
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