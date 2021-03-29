Шахтер сообщил, что Тарас Степаненко возобновил тренировки с основной группой "горняков".

"Может быть два варианта": Степаненко – о восстановлении от травмы колена, разговоре с Шевченко и Евро-2020

Хавбек сборной Украины получил повреждение колена в конце февраля. Определенные СМИ сообщали, что травма гораздо серьезнее, чем предполагалось, и Тарас рискует пропустить Евро-2020.

В нынешнем сезоне УПЛ 31-летний Степаненко провел 12 матчей, в которых отличился ассистом. Следующий официальный матч Шахтер проведет 4 апреля против Ворсклы.

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