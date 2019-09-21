Степаненко: В Манчестер Сити трудно попасть, но играть можно

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко рассказал о разнице в классе между игроками донецкого клуба и Манчестер Сити.

"Класс Манчестер Сити заключается в том, что они после отбора мяча раскрывают зоны, точные передачи. Первая передача всегда – пас вразрез вперед, они открываются замечательно. У них надо поучиться, как они создают острые моменты.

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча

Могли бы какие-то игроки Шахтера играть в Сити? Мы недавно смеялись. Туда трудно попасть, а играть можно. Понятно, что есть футболисты, которые очень сильны технически и физически, быстрые очень или имеют видение поля. Есть футболисты, которые не намного выше уровнем, чем наши.

Понятно, что Гвардиола подбирает футболистов на каждую позицию под его стиль. Но не все футболисты уж настолько высокого уровня. Если бы кто туда попал, мог бы там играть", – сказал Степаненко в программе"Трендец".

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити разгромил Шахтер (3:0).

"Шахтеру, видимо, уже рвать хочется от Гвардиолы". Английские СМИ – об успехе Ман Сити в "самом тяжелом матче группы"