"Честно, читаю довольно разнообразную литературу. Не могу сказать, что какой-то автор мне очень нравится. Я читаю и спортивные книги, и бизнесовые, и для саморазвития, и психологические.

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Если попадается какая-нибудь книга, то сразу ее себе записываю, потом скачиваю и читаю. Но сейчас немного тяжело читать, потому что прохожу курс от УЕФА. Трудно читать что-то другое, потому что УЕФА дает много разной информации, которую нужно прослушать, обработать, обдумать. Сейчас меньше читаю, больше уже готовлюсь к выходу на пенсию (смеется)", – признался Степаненко в разговоре с Fantastic Football.

Напомним, контракт хавбека с Шахтером истекает летом 2024 года, но он уже сейчас готовит основу для другой профессии. В октябре 33-летний ветеран завершил курс по специальности "Футбольный менеджмент" от УЕФА и получил сертификат от Швейцарского университета Лозанны.

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