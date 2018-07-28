Степаненко: Уровень Арсенал-Киев должен быть не ниже, чем у Десны

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего матча против киевсого Арсенала.
"Откровенно говоря, еще не видел их игры." Пушкари" победили в Первой лиге. Несколько дней назад мы встретились с черниговской Десной, и эта команда очень понравилась.
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Думаю, уровень Арсенал-Киев должен быть по крайней мере не ниже. Убежден, нас ждет хороший и непростой матч.
Новички в команде? Ребята приехали еще на сборы, поэтому было время понять, кто как играет. Конечно, им нужно влиться в коллектив, узнать культуру Украины, увидеть, какой здесь футбол. Когда приезжаешь в другую страну, не все просто.
Мы всячески поддерживаем новичков, и, думаю, они покажут, за что их взяли в Шахтер. Каждый очень талантливый", – рассказал Степаненко пресс-службе "горняков".
Напомним, матч второго тура украинской Премьер-лиги между киевским Арсеналом и Шахтером видубудеться 29 июля. Начало матча в 19:30.
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