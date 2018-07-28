toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ИСМАИЛИ АНДРЕЙ ЛУНИН

Степаненко: Уровень Арсенал-Киев должен быть не ниже, чем у Десны

09:30 27 Читати українською
Степаненко: Уровень Арсенал-Киев должен быть не ниже, чем у Десны
Тарас Степаненко / Фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего матча против киевсого Арсенала.

"Откровенно говоря, еще не видел их игры." Пушкари" победили в Первой лиге. Несколько дней назад мы встретились с черниговской Десной, и эта команда очень понравилась.

"Можно каждое решение Федерации принимать "в интересах Шахтера", – Динамо жестко отреагировало на решение КДК по Исмаили

Думаю, уровень Арсенал-Киев должен быть по крайней мере не ниже. Убежден, нас ждет хороший и непростой матч.

Новички в команде? Ребята приехали еще на сборы, поэтому было время понять, кто как играет. Конечно, им нужно влиться в коллектив, узнать культуру Украины, увидеть, какой здесь футбол. Когда приезжаешь в другую страну, не все просто.

Мы всячески поддерживаем новичков, и, думаю, они покажут, за что их взяли в Шахтер. Каждый очень талантливый", – рассказал Степаненко пресс-службе "горняков".

Напомним, матч второго тура украинской Премьер-лиги между киевским Арсеналом и Шахтером видубудеться 29 июля. Начало матча в 19:30.

Шахтер не будет продавать Тайсона, – СМИ

Украина2 тур

Шахтер - Арсенал-Киев: Воскресенье 29 июля 2018

Шахтер
до матча
1
дн
:
8
час
:
14
мин
Арсенал-Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Шахтер - Арсенал-Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
14
мин
Сумы
16:30
Зирка
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук