Турецкая Суперлига, 31-й тур

Эюпспор – Адана Демирспор – 6:0

Голы: Тиам, 10, Акбаба, 21, 50, Бозок, 30, Бингол, 78, Акбунар, 87

Степаненко не играл с 3 марта, а на этот раз попал хотя бы на скамейку запасных Эюпспора. Украинец смотрел, как партнеры уже в стартовые полчаса настреляли сопернику три безответных гола.

Украинский футболист в Англии вернулся к игре после длительной паузы и оформил ассист – 7 голевое действие за сезон

После перерыва подопечные Арды Турана добавили четвертый мяч, а на 58-й минуте появился Степаненко. Украинец стал свидетелем еще двух точных ударов, радостно прыгнул на Бингола во время празднования и получил желтую карточку под занавес встречи. 6:0 – Эюпспор устроил теннисный погром Адана Демирспору, за который в свое время выступали Ярослав Ракицкий и скандальный россиянин Артем Дзюба.

Кроме этого, команда Степаненко обогнала Бешикташ и вышла на четвертую строчку таблицы, которая дает право участия в Лиге конференций. До третьей и Лиги Европы всего один пункт.

Довбик реализовал себя лишь на 50%: украинский форвард – винтовка, а юзают его как открывалку для пива