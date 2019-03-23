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Степаненко: Ссора с Ярмоленко повлияла на полуфинал Лиги Европы с Севильей, Шахтер мог играть в финале

15:45 3 Читати українською
Степаненко: Ссора с Ярмоленко повлияла на полуфинал Лиги Европы с Севильей, Шахтер мог играть в финале
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко рассказал о ссоре с Ярмоленко весной 2016-го года.

"Неприятная ситуация. Здесь даже дело не в том, что поливали грязью меня и Андрея. Оглядываясь назад, понимаю, что эта ситуация повлияла на полуфинал Лиги Европы с Севильей. Считаю, что мы могли играть в финале. Вся эта ситуация повлияла на это.

"Тогда я остановил свой выбор на Динамо", – Степаненко признался, что мог оказаться в киевском клубе

Сейчас понимаю, чтобы подготовиться хорошо к матчу, ты должен думать только об игре. Помню, что Генрих Мхитарян перед серьезными матчами даже телефон отключал. Тоже думаю об этом.

Степаненко – о Евро-2016: На тренировке чудак говорит: "На**й оно мне надо", а затем его игрок забивает

А когда тему с Ярмоленко подхватила вся страна, СМИ, как украинские, так и международные. 500 звонков, все задают одинаковые вопросы. У тебя, возможно, самая важная игра в карьере – все-таки полуфинал Лиги Европы, а тебе с этой хе*ней, грубо говоря, то это сбивает", – сказал Степаненко в программе "Вацко Light".

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Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Лига Европы
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