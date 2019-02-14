toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЕВРОПЫ ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ

Степаненко: Соломон жаловался, что трудно дышать на холоде

13:38 97 Читати українською
Степаненко: Соломон жаловался, что трудно дышать на холоде
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала лиги Европы против Айнтрахта.

"Мы привыкли, погода нормальная. Манор Соломон жаловался, что тяжело дышать на холоде. Сказал ему, что нужно привыкнуть.

"У Шахтаря немає інстинкту кілера". Журналіст, який товаришує із Бекенбауером, – про сильні та слабкі місця Айнтрахта

Все ребята давно в команде, на данный момент – это оптимальный вариант. Есть травмированные игроки, ушел Ракицкий. На данный момент сочетание оборонительной линии является оптимальным.

Мы неделю отрабатывали игру против Айнтрахта. У них сильная атакующая линия, ребята много забивают. То, как мы сыграем в обороне, во многом будет определять исход матча. Надеюсь, сможем им противопоставить хорошую, надежную игру", – сказал Степаненко Футбол NEWS.

Шахтер – Айнтрахт Франкфурт: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
до матча
6
час
:
57
мин
Айнтрахт Франкфурт
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Шахтер - Айнтрахт Франкфурт Манор Соломон Манор Соломон Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
52
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук