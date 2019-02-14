Степаненко: Соломон жаловался, что трудно дышать на холоде

Хавбек Шахтера рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала лиги Европы против Айнтрахта.

"Мы привыкли, погода нормальная. Манор Соломон жаловался, что тяжело дышать на холоде. Сказал ему, что нужно привыкнуть.

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Все ребята давно в команде, на данный момент – это оптимальный вариант. Есть травмированные игроки, ушел Ракицкий. На данный момент сочетание оборонительной линии является оптимальным.

Мы неделю отрабатывали игру против Айнтрахта. У них сильная атакующая линия, ребята много забивают. То, как мы сыграем в обороне, во многом будет определять исход матча. Надеюсь, сможем им противопоставить хорошую, надежную игру", – сказал Степаненко Футбол NEWS.

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