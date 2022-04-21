"Мы переживаем те же эмоции войны, что и вы. Когда хочется кричать, и должен выйти и делать свою работу. Когда захлебываешься яростью от каждой новости, и должен сохранять спокойствие на своем месте. Когда смотришь в глаза маленькой Алисы из Мариуполя, не видевшей солнца с 24 февраля… Ее фото было на наших футболках.

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Все мысли сейчас с украинскими детьми, которые прячутся в бомбоубежищах, пытаются радоваться детским мелочам под звуки сирен, вынуждены оставлять свои дома. Сейчас известно о 205 детских смертях и 373 раненых. Сколько еще нужно рашистским агрессорам детских и родительских слез? Сколько горя нужно для удовлетворения его Путина?

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Иногда эмоции мешают. Но они и делают нас сильнее духом. Алиса и все украинские дети заслуживают яркого солнца, чистого неба и счастливой мирной жизни", – написал Степаненко в своем Instagram.

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