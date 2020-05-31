Степаненко симулировал, гол Динамо отменили несправедливо, – экс-глава арбитров АПЛ

Бывший глава арбитров чемпионата Англии Кит Хакетт дал экспертную оценку отмененного гола в матче Шахтера и Динамо (3:1).

"Екатерина Монзуль правильно сделала, что посмотрела сама этот момент на экране VAR – это сложный случай, который не должен был решаться видеоасистентом.

Шахтер – Динамо: Степаненко оценил фол Попова, который лишил киевлян гола

Но Тарас Степаненко, на мой взгляд, упал на газон слишком легко. Это был акт симуляции. Этот гол нужно было засчитывать", – цитирует Хакетта Tribuna.com.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола от Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне. После украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте