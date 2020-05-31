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Степаненко симулировал, гол Динамо отменили несправедливо, – экс-глава арбитров АПЛ

21:00 47 Читати українською
Степаненко симулировал, гол Динамо отменили несправедливо, – экс-глава арбитров АПЛ
Екатерина Монзуль / Фото ФК Шахтер

Бывший глава арбитров чемпионата Англии Кит Хакетт дал экспертную оценку отмененного гола в матче Шахтера и Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Екатерина Монзуль правильно сделала, что посмотрела сама этот момент на экране VAR – это сложный случай, который не должен был решаться видеоасистентом.

Шахтер – Динамо: Степаненко оценил фол Попова, который лишил киевлян гола

Но Тарас Степаненко, на мой взгляд, упал на газон слишком легко. Это был акт симуляции. Этот гол нужно было засчитывать", – цитирует Хакетта Tribuna.com.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола от Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне. После украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

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Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Екатерина Монзуль
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