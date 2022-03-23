"В мире без войны мой день сегодня начался бы с утренней тренировки со сборной. Мы с ребятами готовились бы к матчу с Шотландией...

Сборная Украины в любом случае пострадает – ФИФА утвердила процедуру жеребьевки группового раунда ЧМ-2022

Но сейчас наша сборная – это не 11 человек на поле и все сидящие на стадионе или перед телевизором. Сейчас наша сборная – это все мы, украинцы. И наш день начинается с решений, как помочь и победить! Каждый из нас – это сборная, от каждого воина, врача, волонтера, предпринимателя, спортсмена до Президента. Это моя любимая сборная", – написал Степаненко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 Шотландия – Украина, который должен был состояться 24 марта, перенесли на июнь.

Россия напала на Украину: Ярмоленко рассказал об аде самых близких в Чернигове, экс-капитан Реала стал украинцем (LIVE)